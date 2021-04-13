ЕВРО-2020: Мюнхен отказался гарантировать допуск болельщиков на матчи

Окончательное решение УЕФА примет 19 апреля

Немецкий город Мюнхен не может гарантировать выполнение требований УЕФА по допуску болельщиков на стадион во время матчей чемпионата Европы по футболу.

Как сообщает Report, об этом заявил мэр Мюнхена Дитер Ройтер.

"Сегодня мы не можем исключить вариант, при котором болельщикам не будет предоставлен доступ к футбольным матчам в июне. Это связано со скоростью распространения коронавируса в Баварии и соответствующими ограничениями", - подчеркнул Ройтер.

Ранее стало известно, что Мюнхен, Рим, Бильбао и Дублин пока не предоставили информацию о допуске фанатов на трибуны во время матчей ЕВРО-2020. Окончательное решение УЕФА примет 19 апреля.

Напомним, что Чемпионат Европы состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года, он был перенесен на год из-за пандемии коронавируса. Турнир должен пройти в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Амстердаме, Баку, Бильбао, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Дублине, Копенгагене, Лондоне, Мюнхене и Риме.

Согласно календарю, Бакинский олимпийский стадион примет матчи группы А Швейцария - Уэльс, Турция - Уэльс и Турция - Швейцария, а также один матч 1/4 финала. В каждой из 4 игр смогут принять участие до 50 процентов болельщиков.