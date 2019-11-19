Евро-2020: Итальянцы уничтожили Армению, сборные Швейцарии и Дании вышли в финал

Сборная Италии в матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе J разгромила команду Армении со счётом 9:1. Как передает Report, встреча состоялась в Палермо.

Счёт был открыт на 8-й минуте. Автором забитого мяча стал Чиро Иммобиле, которому ассистировал Федерико Кьеза.

Через минут преимущество итальянцев увеличил Николо Дзаньоло с паса Иммобиле. На 29-й минуте счёт до крупного довёл Николо Барелла с передачи Леонардо Бонуччи. Через несколько минут четвёртый гол забил Иммобиле, которому ассистировал Дзаньоло. В середине второго тайма Дзаньоло оформил дубль с передачи Жоржиньо.

На 72-й минуте шестой гол забил Алессио Романьоли. Затем отличился Жоржиньо, который реализовал 11-метровый. Через пару минут гол забил Риккардо Орсолини с паса Кьезы. На 79-й минуте разрыв в счёте сократил Эдгар Бабаян. Окончательный счёт установил Кьеза с передачи Орсолини.

18 ноября состоялись очередные матчи отборочного цикла на футбольный чемпионат Европы-2020 в группах D, F и J.Швейцария разгромила Гибралтар и финишировала на первом месте. Ирландия и Дания в очном матче разыграли вторую путевку на Евро-2020. Благодаря ничьей борьбу на континентальном первенстве продолжат датчане.

Группа D

Гибралтар - Швейцария - 1:6

Голы: Стайч, 74 - Иттен, 10, 84, Варгас, 50, Фасснахт, 57, Бенито, 75, Джака, 86

Ирландия - Дания - 1:1

Голы: Догерти, 85 - Бретвейт, 73

Положение команд: Швейцария - 17, Дания - 16, Ирландия - 13, Грузия - 8, Гибралтар - 0.

Группа F

Испания - Румыния - 5:0

Голы: Руис, 8, Морено, 33, 43, Рус (автогол), Оярсабаль, 90+2

Мальта - Норвегия - 1:2

Голы: Фенеш, 40 - Кинг, 7, Серлот, 62

Швеция - Фарерские острова - 3:0

Голы: Андерссон, 29, Сванберг, 72, Гвидетти, 80

Положение команд: Испания - 26, Швеция - 21, Норвегия - 17, Румыния - 14, Фарерские острова - 3, Мальта - 3.

Группа J

Греция - Финляндия - 2:1

Голы: Манталос, 47, Галанопулос, 70 - Пукки, 27

Италия - Армения - 9:1

Голы: Иммобиле, 8, 33, Дзанело, 9, 64, Барелла, 29, Романьйоли, 72, Жоржинью, 75 (с пенальти), Орсолини, 78, Кьеза, 81 – Бабаян, 79

Лихтенштейн - Босния и Герцеговина - 0:3

Голы: Чивич, 57, Ходжич, 64, 72

Положение команд: Италия - 30, Финляндия - 18, Греция - 14, Босния и Герцеговина - 13, Армения - 10, Лихтенштейн - 2.

Таким образом, уже 19 сборных вышли в финальную часть турнира - Украина, Бельгия, Италия, Россия, Польша, Испания, Турция, Франция, Англия, Чехия, Швеция, Финляндия, Хорватия, Германия, Австрия, Нидерланды, Португалия, Дания и Швейцария.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля следующего года.