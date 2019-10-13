​ЕВРО-2020: Италия выходит в финал, Испания упускает свой шанс

Состоялись очередные матчи отборочного цикла чемпионата Европы-2020 по футболу.
Как передает Report, в трех группах состоялись 8 игр.
Благодаря победе над Грецией, сборная Италия раньше времени обеспечила себе путевку на первенство континента. Испания же, упустила такую возможность на последних минутах встречи со сборной Норвегии, пропустив гол с пенальти.
ЕВРО-2020
Отборочный этап, VII тур
Группа D
Грузия - Ирландия - 0:0
Дания – Швейцария - 1:0
Группа F
Фарерские острова - Румыния - 0:3
Норвегия - Испания - 1:1
Мальта - Швеция - 0:4
Группа J
Босния и Герцеговина - Финляндия - 4:1
Италия - Греция - 2:0
Лихтенштейн - Армения - 1:1
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