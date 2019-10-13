​ЕВРО-2020: Италия выходит в финал, Испания упускает свой шанс

Состоялись очередные матчи отборочного цикла чемпионата Европы-2020 по футболу.

Как передает Report, в трех группах состоялись 8 игр.

Благодаря победе над Грецией, сборная Италия раньше времени обеспечила себе путевку на первенство континента. Испания же, упустила такую возможность на последних минутах встречи со сборной Норвегии, пропустив гол с пенальти.

ЕВРО-2020

Отборочный этап, VII тур

Группа D

Грузия - Ирландия - 0:0

Дания – Швейцария - 1:0

Группа F

Фарерские острова - Румыния - 0:3

Норвегия - Испания - 1:1

Мальта - Швеция - 0:4

Группа J

Босния и Герцеговина - Финляндия - 4:1

Италия - Греция - 2:0

Лихтенштейн - Армения - 1:1