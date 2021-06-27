ЕВРО-2020: Италия в дополнительное время обыграла Австрию

Сборная Италии в дополнительное время обыграла команду Австрии со счетом 2:1 в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. Встреча прошла на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Сборная Италии в дополнительное время обыграла команду Австрии со счетом 2:1 в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. Встреча прошла на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Как передает Report, в составе победителей мячи забили вышедшие на замену Федерико Кьеза (95) и Матео Пессина (105). У австрийцев отличился Саша Калайджич (114). Италия пропустила первый гол на турнире, на групповом этапе команда одержала три сухие победы.

В четвертьфинале итальянцы сыграют с победителем матча между сборными Бельгии и Португалии. Встреча 1/4 финала пройдет 2 июля в Мюнхене и начнется в 23:00 по бакинскому времени.