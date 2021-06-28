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ЕВРО-2020: Испания против Хорватии, Франция против Швейцарии

ЕВРО-2020: Испания против Хорватии, Франция против Швейцарии Сегодня пройдут еще два матча стадии 1/8 финала чемпионата Европы по футболу
Футбол
28 июня 2021 г. 07:30
ЕВРО-2020: Испания против Хорватии, Франция против Швейцарии

Сегодня пройдут еще два матча стадии 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.

Как передает Report, встречи пройдут в Дании и Румынии.

В первой игре дня сойдутся сборные Хорватии и Испании. Матч на стадионе "Паркен" в Копенгагене стартует в 20:00 по бакинскому времени. Арбитром назначен турецкий рефери ФИФА Джунейт Чакыр.

Вторая встреча дня между командами Франции и Швейцарии состоится на "Национальной арене" в Будапеште. Матч, который отсудит аргентинец Фернандо Рапаллини, начнется в 23:00 по бакинскому времени. Победители обеих пар сыграют друг с другом в четвертьфинале.

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Версия на азербайджанском языке AVRO-2020: İspaniya Xorvatiyaya, Fransa İsveçrəyə qarşı

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