ЕВРО-2020: Испания против Хорватии, Франция против Швейцарии

Сегодня пройдут еще два матча стадии 1/8 финала чемпионата Европы по футболу

Сегодня пройдут еще два матча стадии 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.

Как передает Report, встречи пройдут в Дании и Румынии.

В первой игре дня сойдутся сборные Хорватии и Испании. Матч на стадионе "Паркен" в Копенгагене стартует в 20:00 по бакинскому времени. Арбитром назначен турецкий рефери ФИФА Джунейт Чакыр.

Вторая встреча дня между командами Франции и Швейцарии состоится на "Национальной арене" в Будапеште. Матч, который отсудит аргентинец Фернандо Рапаллини, начнется в 23:00 по бакинскому времени. Победители обеих пар сыграют друг с другом в четвертьфинале.