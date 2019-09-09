Евро-2020: Греция не справилась с Лихтенштейном, крупная победа Швейцарии

Состоялись очередные матчи квалификации к Евро-2020.

Как сообщает Report, главные сенсации шестого тура зафиксированы в Армении и в Греции. Так, в Ереване сборная Боснии и Герцеговины неожиданно уступила хозяевам поля со счетом 2:4. После матча главный тренер гостей Роберт Просинечки подал в отставку. А представители Эллады поделили очки дома с Лихтенштейном.

Группа J

Финляндия – Италия – 1:2.

Голы: Пукки, 73-с пен - Иммобиле,59, Жоржиньо, 79 – с пен.

Армения – Босния и Герцеговина – 4:2.

Голы: Мхитарян, 3, 66, Амбарцумян, 77, Лонкар, 90+3 (авт) – Джеко, 13 Гояк, 70.

Греция – Лихтенштейн – 1:1.

Голы: Масоурас, 33 – Саланович, 85.

В группе J сборная Италии (18 очков) лидирует после шести побед кряду, опережая Финляндию (12), Армению (9), Боснию и Герцеговину (6), Грецию (5) и Лихтенштейн (1).

Группа D

Грузия – Дания – 0: 0.

Швейцария – Гибралтар – 4:0.

Голы: Закария, 37, Мехмеди, 43, Родригес, 45+4, Гавранович, 87.

Ирландия – 11 (5 игр), Дания – 9 (5), Швейцария – 8 (5), Грузия – 4 (5), Гибралтар – 0 (5).

Группа F

Испания – Фарерские острова – 4:0.

Голы: Родриго, 13, 50, Алкасер, 90, 90+3.

Румыния – Мальта – 1:0.

Гол: Пушкаш, 47

В группе F Испания имеет стопроцентный результат после шести туров, Швеция идет второй, имея в своем активе 11 очков.