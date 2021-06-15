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ЕВРО-2020: Дубль Роналду помог сборной Португалии разгромить венгров

ЕВРО-2020: Дубль Роналду помог сборной Португалии разгромить венгров Сборная Португалии со счетом 3:0 обыграла команду Венгрии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.
Футбол
15 июня 2021 г. 22:02
ЕВРО-2020: Дубль Роналду помог сборной Португалии разгромить венгров
Криштиану Роналду

Сборная Португалии со счетом 3:0 обыграла команду Венгрии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Как передает Report, встреча прошла в Будапеште на стадионе "Ференц Пушкаш".

Голы забили Рафаэль Геррейро (84-я минута) и Криштиану Роналду (86, с пенальти; 90+2). Роналду стал первым игроком в истории, принявшим участие в матчах на пяти чемпионатах Европы. Португалец забил 11 мячей на чемпионатах Европы, побив рекорд француза Мишеля Платини (9) по количеству голов в истории турнира.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоAVRO-2020: Portqaliyadan darmadağın, Ronaldu tarixə düşdü

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