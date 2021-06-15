ЕВРО-2020: Дубль Роналду помог сборной Португалии разгромить венгров

Сборная Португалии со счетом 3:0 обыграла команду Венгрии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Сборная Португалии со счетом 3:0 обыграла команду Венгрии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Как передает Report, встреча прошла в Будапеште на стадионе "Ференц Пушкаш".

Голы забили Рафаэль Геррейро (84-я минута) и Криштиану Роналду (86, с пенальти; 90+2). Роналду стал первым игроком в истории, принявшим участие в матчах на пяти чемпионатах Европы. Португалец забил 11 мячей на чемпионатах Европы, побив рекорд француза Мишеля Платини (9) по количеству голов в истории турнира.