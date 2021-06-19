Евро-2020: Дешам заявил, что не удовлетворен ничьей в матче с венграми

Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам не удовлетворен ничьей в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы против команды Венгрии.

Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам не удовлетворен ничьей в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы против команды Венгрии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он рассказал на пресс-конференции.

"Я думаю, что у нас было много возможностей для голов в первом тайме, но, к сожалению, мы не смогли реализовать их, - сказал Дешам. - Я не удовлетворен результатом, но удовлетворен самоотдачей футболистов, так как команда нанесла много ударов, мы хорошо атаковали. Но мы набрали только одно очко вместо трех".

Напомним, что в субботу сборная Франции сыграла вничью с командой Венгрии со счетом 1:1. Встреча прошла в Будапеште на стадионе "Ференц Пушкаш", который вмещает 67 215 человек.

Сборная Франции в двух матчах набрала четыре очка и вышла на первое место в турнирной таблице группы F. Команда Венгрии с одним очком располагается на третьей позиции.