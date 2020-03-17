ЕВРО-2020: Болельщикам вернут деньги за билеты на матчи

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил, что в полном объеме вернет болельщикам деньги за билеты на матчи чемпионата Европы, если они не смогут посетить турнир в 2021 году.

Как сообщает Report, в УЕФА заявили, что в течение месяца соответствующая информация о возврате средств появится на билетном портале, также покупатели билетов получат информацию по электронной почте.

В течение будущего месяца информацию о данном процессе можно будет получить через электронную почту или по ссылке euro2020.com/tickets.