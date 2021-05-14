ЕВРО-2020: Билеты на игры в Баку скоро поступят в продажу

ЕВРО-2020: Билеты на игры в Баку скоро поступят в продажу

С 15 мая в продажу поступят билеты на игры ЕВРО-2020, которые состоятся на Бакинском олимпийском стадионе.

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С 15 мая в продажу поступят билеты на игры ЕВРО-2020, которые состоятся на Бакинском олимпийском стадионе. Как сообщает Report, об этом говорится на официальном сайте АФФА. Стоимость билетов составит 60, 150 и 250 манатов. Места продаж билетов отмечены в нижеприведенной таблице: Касса Адрес Kиоск №1 город Баку, ул. М.Расулзаде, 3 Kиоск №2 город Баку, проспект Бюльбюля, ул. Низами Kиоск №3 город Баку, ул. У.Гаджибекова, 69x Центр обслуживания "ASAN xидмет" №1 город Баку, ул. Г.Алиева, 36 Центр обслуживания "ASAN xидмет" №2 город Баку, проспект Нобеля, 23, ТЦ "Амай" Центр обслуживания "ASAN xидмет" №3 город Баку, ул. А.М.Шарифзаде, 157 Билеты также можно приобрести, пройдя по ссылке http://www.iticket.az/2020 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на азербайджанском языке AVRO-2020: Bakıdakı oyunlar üçün biletlər satışa çıxarılır