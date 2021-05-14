ЕВРО-2020: Билеты на игры в Баку скоро поступят в продажу

С 15 мая в продажу поступят билеты на игры ЕВРО-2020, которые состоятся на Бакинском олимпийском стадионе.
Как сообщает Report, об этом говорится на официальном сайте АФФА.
Стоимость билетов составит 60, 150 и 250 манатов. Места продаж билетов отмечены в нижеприведенной таблице:
|
Касса
|
Адрес
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Kиоск №1
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город Баку, ул. М.Расулзаде, 3
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Kиоск №2
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город Баку, проспект Бюльбюля, ул. Низами
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Kиоск №3
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город Баку, ул. У.Гаджибекова, 69x
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Центр обслуживания "ASAN xидмет" №1
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город Баку, ул. Г.Алиева, 36
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Центр обслуживания "ASAN xидмет" №2
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город Баку, проспект Нобеля, 23, ТЦ "Амай"
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Центр обслуживания "ASAN xидмет" №3
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город Баку, ул. А.М.Шарифзаде, 157
Билеты также можно приобрести, пройдя по ссылке http://www.iticket.az/2020