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ЕВРО-2020: Билеты на игры в Баку скоро поступят в продажу

ЕВРО-2020: Билеты на игры в Баку скоро поступят в продажу С 15 мая в продажу поступят билеты на игры ЕВРО-2020, которые состоятся на Бакинском олимпийском стадионе.
Футбол
14 мая 2021 г. 17:40
ЕВРО-2020: Билеты на игры в Баку скоро поступят в продажу

С 15 мая в продажу поступят билеты на игры ЕВРО-2020, которые состоятся на Бакинском олимпийском стадионе.

Как сообщает Report, об этом говорится на официальном сайте АФФА.

Стоимость билетов составит 60, 150 и 250 манатов. Места продаж билетов отмечены в нижеприведенной таблице:

Касса

Адрес

Kиоск №1

город Баку, ул. М.Расулзаде, 3

Kиоск №2

город Баку, проспект Бюльбюля, ул. Низами

Kиоск №3

город Баку, ул. У.Гаджибекова, 69x

Центр обслуживания "ASAN xидмет" №1

город Баку, ул. Г.Алиева, 36

Центр обслуживания "ASAN xидмет" №2

город Баку, проспект Нобеля, 23, ТЦ "Амай"

Центр обслуживания "ASAN xидмет" №3

город Баку, ул. А.М.Шарифзаде, 157

Билеты также можно приобрести, пройдя по ссылке http://www.iticket.az/2020

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Версия на азербайджанском языке AVRO-2020: Bakıdakı oyunlar üçün biletlər satışa çıxarılır

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