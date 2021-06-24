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ЕВРО-2020: Бакинский олимпийский стадион вошел в первую "пятерку"

ЕВРО-2020: Бакинский олимпийский стадион вошел в первую "пятерку" Обнародована численность болельщиков, которые просмотрели с трибун стадионов за играми группового этапа чемпионата Европы по футболу.
Футбол
24 июня 2021 г. 09:31
ЕВРО-2020: Бакинский олимпийский стадион вошел в первую пятерку

Обнародована численность болельщиков, которые просмотрели с трибун стадионов за играми группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Как передает Report, в целом за 36 матчами пронаблюдали 649 320 фанатов.

Наибольшее число болельщиков просмотрело 3 игры в Будапеште (Венгрия). За играми в рамках группы F на "Пушкаш Арена" просмотрели 166 546 зрителей. Арена вмещает 68 тыс. человек.

Больше всего зрителей в этой группе привлек матч между Венгрией и Францией – 55 998 человек.

За 6 играми на "Санкт-Петербург Арена" пронаблюдали 107 988 любителей футбола. Столица Дании, Копенгаген, по этому показателю на третьей ступени (62 239 человек), Лондон – на четвертой (57 907 болельщиков), Баку – на пятой (45 682 человек).

На Бакинском олимпийском стадионе прошли три игры группового этапа группы А, также на БОС состоится одна игра четвертьфинала.

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Версия на азербайджанском языке AVRO-2020: Bakı Olimpiya Stadionu ilk "5-lik"də - SİYAHI

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