ЕВРО-2020: Бакинский олимпийский стадион вошел в первую "пятерку"

Обнародована численность болельщиков, которые просмотрели с трибун стадионов за играми группового этапа чемпионата Европы по футболу.
Как передает Report, в целом за 36 матчами пронаблюдали 649 320 фанатов.
Наибольшее число болельщиков просмотрело 3 игры в Будапеште (Венгрия). За играми в рамках группы F на "Пушкаш Арена" просмотрели 166 546 зрителей. Арена вмещает 68 тыс. человек.
Больше всего зрителей в этой группе привлек матч между Венгрией и Францией – 55 998 человек.
За 6 играми на "Санкт-Петербург Арена" пронаблюдали 107 988 любителей футбола. Столица Дании, Копенгаген, по этому показателю на третьей ступени (62 239 человек), Лондон – на четвертой (57 907 болельщиков), Баку – на пятой (45 682 человек).
На Бакинском олимпийском стадионе прошли три игры группового этапа группы А, также на БОС состоится одна игра четвертьфинала.