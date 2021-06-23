ЕВРО-2020: Англия и Хорватия в 1/8 финала

Состоялись еще два матча III тура группового этапа Лиги Европы

Состоялись еще два матча III тура группового этапа Лиги Европы.

Как передает Report, обе встречи прошли в группе D.

На стадионе "Уэмбли" в Лондоне встречались команды Англии и Чехии. Единственный гол в матче забил на 12-ой минуте Рахим Стерлинг. На 87-ой минуте англичане отличились вновь, но гол был отменен из-за офсайда.

В другом матче группы финалист последнего чемпионата мира команда Хорватии со счетом 3:1 победила Шотландию. Отличились Никола Влашич, Лука Модрич и Иван Перишич, у шотландцев смог забить Каллум Макгрегор.

В результате Англия с 7 очками вышла с группы с первого места, Хорватия с 4 баллами финишировала второй, Чехия, в активе которой также 4 очка, стала третьей. Судьба чехов пока не определилась. Шотландия набрала единственное очко и выбыла из борьбы.