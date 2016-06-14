​ЕВРО-2016: Венгрия победила команду Австрии в матче чемпионата Европы - ВИДЕО

Баку. 14 Июня. REPORT.AZ/ Сборная Венгрии по футболу обыграла команду Австрии в матче группового турнира чемпионата Европы во Франции.

Как передает Report, встреча группы F, прошедшая на стадионе "Матмю Атлантик" в Бордо, завершилась со счетом 2:0.

Мяч на 62-й минуте на свой счет записал нападающий Адам Салаи, на 87-й отличился полузащитник Золтан Штибер. На 66-й минуте за вторую желтую карточку был удален с поля защитник сборной Австрии Александар Драгович.

Вратарь сборной Венгрии Габор Кирай, выйдя на матч в основном составе, стал самым возрастным игроком в истории чемпионатов Европы. 40-летний голкипер превзошел рекорд, ранее принадлежавший немцу Лотару Маттеусу, который на континентальном первенстве 2000 года вышел на поле в возрасте 39 лет. Новое достижение, установленное Кираем, составляет 40 лет и 74 дня.

В группе F также выступают команды Португалии и Исландии, которые сыграют между собой позднее во вторник в Сент-Этьене. Встреча начнется в 23:00.

Следующий матч сборная Венгрии проведет 18 июня в Марселе с командой Исландии, а австрийцы в тот же день сыграют в Париже с португальцами.