​ЕВРО-2016: Северная Ирландия получила путевку в 1/8 финала - ВИДЕО

Баку. 22 Июня. REPORT.AZ/ Футболисты сборной Северной Ирландии гарантировали себе выход в 1/8 финала чемпионата Европы, который проходит во Франции.

Как передает Report, во вторник поздно вечером завершились заключительные матчи группового этапа в квартете D.

Третье место в группе заняла сборная Турции с тремя очками и разницей забитых и пропущенных мячей "-2".

Ранее с аналогичными показателями (3 очка, "-2") третьей в квартете А стала команда Албании.

Сборная Северной Ирландии, выступавшая в группе с немцами, поляками и украинцами, заработала 3 очка при нулевой разнице забитых и пропущенных мячей и уже точно попала в четверку лучших команд, занявших в своих группах третьи места.

Ранее с третьего места гарантировала себе выход в плей-офф сборная Словакии, игравшая в квартете B с россиянами, англичанами и валлийцами.