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    ​ЕВРО-2016: Северная Ирландия получила путевку в 1/8 финала - ВИДЕО

    Команда заработала 3 очка при нулевой разнице забитых и пропущенных мячей

    Баку. 22 Июня. REPORT.AZ/ Футболисты сборной Северной Ирландии гарантировали себе выход в 1/8 финала чемпионата Европы, который проходит во Франции.

    Как передает Report, во вторник поздно вечером завершились заключительные матчи группового этапа в квартете D.

    Третье место в группе заняла сборная Турции с тремя очками и разницей забитых и пропущенных мячей "-2".

    Ранее с аналогичными показателями (3 очка, "-2") третьей в квартете А стала команда Албании.

    Сборная Северной Ирландии, выступавшая в группе с немцами, поляками и украинцами, заработала 3 очка при нулевой разнице забитых и пропущенных мячей и уже точно попала в четверку лучших команд, занявших в своих группах третьи места.

    Ранее с третьего места гарантировала себе выход в плей-офф сборная Словакии, игравшая в квартете B с россиянами, англичанами и валлийцами.

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