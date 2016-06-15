​ЕВРО-2016: Сборные Португалии и Исландии сыграли вничью - ВИДЕО

Баку. 15 Июня. REPORT.AZ/ Футболисты сборных Португалии и Исландии разошлись миром в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы 2016 года, который проходит во Франции.

Как передает Report, встреча группы F, состоявшаяся во вторник в Сент-Этьене, завершилась со счетом 1:1.

На гол Нани (31-я минута) у португальцев исландцы ответили точным ударом Биркира Бьярнасона (50).

За два часа до начала матча зрители, уже зашедшие на стадион в Сент-Этьене, были эвакуированы на короткое время из-за ложной тревоги. Португальских и исландских болельщиков попросили покинуть арену для быстрой проверки стадиона.

В следующем матче 18 июня португальские футболисты сыграют со сборной Австрии в Париже, исландцы в этот же день встретятся с командой Венгрии в Марселе.