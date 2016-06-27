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    ​ЕВРО-2016: Сборная Испании проиграла Италии в 1/8 финала - ВИДЕО

    Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу итальянцев

    Баку. 27 Июня. REPORT.AZ/ Действующий чемпион Европы сборная Испании по футболу проиграла команде Италии в матче 1/8 финала проходящего во Франции Евро-2016 и вылетела из турнира.

    Как передает Report, встреча, прошедшая в понедельник на стадионе "Стад де Франс" в Сен-Дени, завершилась со счетом 2:0 в пользу итальянцев.

    Победный гол на 33-й минуте забил защитник Джорджо Кьеллини, а уже в добавленное время отличился Грациано Пелле.

    В 1/4 финала чемпионата Европы сборная Италии сыграет с действующим чемпионом мира командой Германии.

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