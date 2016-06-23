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    ​ЕВРО-2016: Определились участники 1/8 финала

    Команды Франции, Венгрии, Уэльса, Германии, Хорватии и Италии вышли в плей-офф турнира с первых мест в группах

    Баку. 23 Июня. REPORT.AZ/ Стали известны участники 1/8 финала чемпионата Европы по футболу 2016 года.

    Как передает Report, команды Франции, Венгрии, Уэльса, Германии, Хорватии и Италии вышли в плей-офф турнира с первых мест в группах.

    Сборные Англии, Польши, Швейцарии, Исландии, Испании и Бельгии заняли в группах вторые места. Команды Ирландии, Северной Ирландии, Португалии и Словакии стали лучшими из списка занявших в группах третьи места.

    В 1/8 финала Евро сыграют:

    Швейцария — Польша (25 июня);

    Хорватия — Португалия (25 июня);

    Уэльс — Северная Ирландия (25 июня);

    Венгрия — Бельгия (26 июня);

    Германия — Словакия (26 июня);

    Италия — Испания (27 июня);

    Франция — Ирландия (26 июня);

    Англия — Исландия (27 июня).

    Чемпионат Европы-2016 завершится 10 июля.

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