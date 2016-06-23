​ЕВРО-2016: Определились участники 1/8 финала

Баку. 23 Июня. REPORT.AZ/ Стали известны участники 1/8 финала чемпионата Европы по футболу 2016 года.

Как передает Report, команды Франции, Венгрии, Уэльса, Германии, Хорватии и Италии вышли в плей-офф турнира с первых мест в группах.

Сборные Англии, Польши, Швейцарии, Исландии, Испании и Бельгии заняли в группах вторые места. Команды Ирландии, Северной Ирландии, Португалии и Словакии стали лучшими из списка занявших в группах третьи места.

В 1/8 финала Евро сыграют:

Швейцария — Польша (25 июня);

Хорватия — Португалия (25 июня);

Уэльс — Северная Ирландия (25 июня);

Венгрия — Бельгия (26 июня);

Германия — Словакия (26 июня);

Италия — Испания (27 июня);

Франция — Ирландия (26 июня);

Англия — Исландия (27 июня).

Чемпионат Европы-2016 завершится 10 июля.