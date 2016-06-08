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    ​ЕВРО-2016: Определились судьи еще 3 игр

    Игра команды Анси Аголли поручена испанскому рефери

    Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Обнародованы имена судей еще 3 игр на чемпионате Европы по футболу.

    Кам сообщает Report, встречи пройдут 11 июня.

    Встречей со швейцарской командой в группе А сборной Албании, где играет футболист "Карабаха" Анси Аголли, будет управлять испанский рефери Карло Веласко Карбальо.

    На боковой линии будут его земляки Роберто Алонсо Фернандес и Хуан Карлос Юсте Хименес, а Хесус Гил Манзано и Карлос Дель Серро Гранде будут помогать в качестве дополнительных вспомогательных судей.

    Четвертым судьей назначен Пол ван Букел, запасным вспомогательным судьей - Эльвин Зеинстра (об из Голландии), судьей-инспектором - швед Бо Карлссон, представителем УЕФА - шотландец Алан Макрай.

    Встреча начнется завтра в 17:00 по бакинскому времени. 

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