​ЕВРО-2016: Объявлены назначения на игру между сборными Франции и Исландии

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Объявлены назначения на последнюю игру 1/4 финала чемпионата Европы.
Как сообщает Report, судейство встречи между сборными Франции и Исландии возложено на бригаду голландских судей.
Главным судьей матча будет Бьорн Куйперс.
1/4 финала, чемпионат Европы
23:00. Франция-Исландия
Главный тренер: Берк Куйперс
Судьи боковой линии: Сандер ван Рукел, Эрвин Зейнстра
Дополнительные помощники судей: Пол ван Букел, Рихард Лисвельд (все из Голландии)
Четвертый судья: Милорад Мажич
Резервный помощник судьи: Милован Ристич (оба Сербия)
Судья-инспектор: Пьерлуиджи Коллина (Италия)
Представитель УЕФА: Янис Межекис (Латвия)
Сент-Денис. "Stad de France"
Отметим, что встреча состоится 3 июля.
Rövşən ƏhlimanoğluАвтор новости
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