Евро-2016: ​Матч сборных Мальты и Азербайджана завершился ничьей - ВИДЕО

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Вчера сборная Азербайджана в матче квалификации Евро-2016 по футболу в гостях сыграла вничью с командой Мальты 2:2.

Как передает Report, в ходе матча сборная Азербайджана больше атаковала и первой открыла счет.

Сборная Азербайджана, набрав шесть очков, осталась в своей группе на пятом месте.

Сборная Азербайджана в отборочном турнире Евро-2016 выступает в группе "H" вместе с командами Италии, Хорватии, Болгарии, Норвегии и Мальты.

ЧЕ-2016 - квалификация. Группа H. 8-й тур

Мальта — Азербайджан — 2:2 (0:1).

Голы: Мифсуд (55), Эфионг (71) — Амиркулиев (36,80).

Напомним, что сборные Азербайджана и Мальты занимают 5 и 6 место, имея в активе 6 и 2 очка соответственно.