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    Евро-2016: ​Матч сборных Мальты и Азербайджана завершился ничьей - ВИДЕО

    Сборная Азербайджана, набрав шесть очков, осталась в своей группе на пятом месте

    Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Вчера сборная Азербайджана в матче квалификации Евро-2016 по футболу в гостях сыграла вничью с командой Мальты 2:2.

    Как передает Report, в ходе матча сборная Азербайджана больше атаковала и первой открыла счет.

    Сборная Азербайджана, набрав шесть очков, осталась в своей группе на пятом месте.

    Сборная Азербайджана в отборочном турнире Евро-2016 выступает в группе "H" вместе с командами Италии, Хорватии, Болгарии, Норвегии и Мальты.

    ЧЕ-2016 - квалификация. Группа H. 8-й тур

    Мальта — Азербайджан — 2:2 (0:1).

    Голы: Мифсуд (55), Эфионг (71) — Амиркулиев (36,80).

    Напомним, что сборные Азербайджана и Мальты занимают 5 и 6 место, имея в активе 6 и 2 очка соответственно.

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