​ЕВРО-2016: Испания разгромила Турцию - ВИДЕО

Баку. 18 Июня. REPORT.AZ/ Сборная Испании по футболу разгромила команду Турции и гарантировала себе выход в 1/8 финала чемпионата Европы, который проходит во Франции.

Как передает Report, матч группы D, прошедший в пятницу в Ницце, завершился победой действующих обладателей трофея со счетом 3:0.

Дубль сделал Альваро Мората (34-я и 48-я минуты), еще один гол забил Нолито (37).

Испанцы с шестью очками лидируют в квартете D и гарантировали себе выход в 1/8 финала Евро. Турки не смогли набрать очков и остались за бортом плей-офф.

В следующем матче сборная Испании 21 июня сыграет с хорватами, а сборная Турции в этот же день встретится с чехами.