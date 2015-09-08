​Евро-2016: Германия увезла победу из Шотландии, а Португалия - из Албании - ВИДЕО

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Вчера в отборных матчах Евро-2016 сборная Германии на выезде одолела Шотландию (3:2), а Португалия – Албанию (1:0).

Как передает Report, центральная встреча дня прошла в Глазго, где на переполненном «Хэмпден Парк» шотландцы в упорной борьбе уступили Германии. Первый тайм завершился боевой ничьей - 2:2.

Гости дважды выходили вперед после ударов Томаса Мюллера, но футболисты Гордона Страчана всякий раз счет сравнивали. Правда, ответить на точный удар Илкая Гюндогана после перерыва британцы уже не смогли и практически потеряли все шансы сыграть в финальной части Евро-2016.

Поляки ожидаемо крупно победили Гибралтар. Ирландцы с трудом смогли одолеть неуступчивых грузинов и закрепились на третьем месте в группе, отставая на два очка от Польши и на четыре от Германии.

Очень большое желание напрямую попасть во Францию продемонстрировали североирландцы, вдесятером в добавленное время уйдя от поражения в поединке с Венгрией. Команда Румынии тоже потеряла очки, так и не забив с Грецией ни одного мяча за 90 минут. Зато появились шансы на третье место у Финляндии, с минимальным счетом обыгравшей Фареры. Теперь сканданвы отстают от венгров на три очка. А продолжает лидировать в группе Северная Ирландия, у которой на очко больше, чем у румын.

Команда Португалии тоже в добавленное время вырвала победу в Албании. Спасителем нации выступил Мигел Велозу. Этот результат позволил Дании, ранее сыгравшей вничью с Арменией, остаться на втором месте. Благоприятна победа португальцев, в стартовом составе которых появились Криштиану Роналду и Данни, и для сборной России, которая все еще имеет шансы напрямую квалифицироваться на Евро, став лучшей командой из тех, что займут третьи места.

Квалификация Евро-2016. 8-й тур

Группа I

Армения – Дания 0:0 (0:0, 0:0)

Албания – Португалия 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: 0:1 – 90 Велозу.

Группа D

Ирландия – Грузия 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 – 69 Уолтерс.

Шотландия – Германия 2:3 (2:2, 0:1)

Голы: 0:1 – 18 Мюллер, 1:1 – 28, автогол Хуммельс, 1:2 – 34 Мюллер, 2:2 –43 Макартур, 2:3 – 54 Гюндоган.

Польша – Гибралтар 8:1 (4:0, 4:1)

Голы: 1:0 – 8 Гросицки, 2:0 – 15 Гросицки, 3:0 – 18 Левандовски, 4:0 –29 Левандовски, 5:0 – 56 Милик, 6:0 – 59, пенальти Блашчиковски, 7:0 –72 Милик, 8:0 – 73 Капустка, 8:1 – 87 Гослинг.





Группа F

Финляндия – Фарерские о-ва 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – 23 Похьянпало.

Румыния – Греция 0:0 (0:0, 0:0)

Северная Ирландия – Венгрия 1:1 (0:0, 1:1)

Голы: 0:1 – 74 Гузмич, 1:1 – 90 Лаферти.