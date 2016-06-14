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    ​Евро-2016: Футболисты сборной Италии победили команду Бельгии

    Встреча завершилась со счетом 2:0

    Баку. 14 Июня. REPORT.AZ/ Сборная Италии победила команду Бельгии в матче группового турнира чемпионата Европы по футболу, который проходит во Франции.

    Как передает Report, встреча группы Е, прошедшая на стадионе "Люмьер" в Лионе, завершилась со счетом 2:0.

    Мячи забили Эмануэле Джаккерини (32-я минута) и Грациано Пелле (90).

    У сборной Бельгии, которая занимает второе место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), в основном составе вышли 11 дебютантов чемпионатов Европы. В последний раз бельгийцы принимали участие в финальной части континентального первенства на домашнем турнире в 2000 году.

    В группе Е также выступают команды Швеции и Ирландии, которые ранее в понедельник сыграли между собой ничью (1:1). В следующей игре сборная Италии 17 июня в Тулузе встретится с командой Швеции, а бельгийцы на следующий день сыграют в Бордо с ирландцами.

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