​ЕВРО-2016: Бельгия разгромила команду Венгрии в 1/8 финала - ВИДЕО

Баку. 27 Июня. REPORT.AZ/ Футболисты сборной Бельгии разгромили команду Венгрии в матче 1/8 финала чемпионата Европы и вышли в четвертьфинал турнира, который проходит во Франции.

Как передает Report, встреча, прошедшая в воскресенье в Тулузе, завершилась со счетом 4:0 в пользу бельгийцев.

В составе победителей голы забили Тоби Алдервейрелд (на 10-й минуте), Миши Батшуайи (78), Эден Азар (80) и Янник Феррейра-Карраско (90+1).

В 1/4 финала Евро-2016 сборная Бельгии 1 июля в Лилле сыграет с командой Уэльса.