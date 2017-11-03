Эвра ударил фаната Марселя ногой в голову и был удалён до начала матча - ВИДЕО

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Защитник «Марселя» Патрис Эвра получил красную карточку до начала матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Виторией Гимарайнш».

Как передает Report, журналист издания L'Equipe сообщил в «Твиттере», что во время разминки в адрес Патриса звучали оскорбительные кричалки от своих же болельщиков.

Он в течение получаса терпел, но затем подошёл к кромке поля. Стороны обменялись словесными выпадами, после чего футболист ударил одного из болельщиков ногой в голову.

Эвра — первый футболист в истории, удалённый до стартового свистка матча Лиги Европы.