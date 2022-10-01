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«Эвертон» оштрафовали на 300 тысяч фунтов стерлингов

«Эвертон» оштрафовали на 300 тысяч фунтов стерлингов Футбольная ассоциация Англии наложила штраф на «Эвертон» в размере 300 тысяч фунтов стерлингов.
Футбол
1 октября 2022 г. 07:51
«Эвертон» оштрафовали на 300 тысяч фунтов стерлингов

Футбольная ассоциация Англии наложила штраф на «Эвертон» в размере 300 тысяч фунтов стерлингов.

Как передает Report, об этом сообщает BBC.

Такое наказание клуб получил за действия своих фанатов, которые прорвались на поле после матча против «Кристал Пэлас» в мае.

Уступая по ходу матча 0:2, «Эвертон» сумел одержать победу 3:2 и благодаря этому обезопасил себя от вылета из АПЛ за тур до завершения сезона. После финального свистка фанаты массово выбежали на поле.

Не обошлось и без инцидентов, потому что один из болельщиков повздорил с главным тренером «Пэлас» Патриком Виейра, который, как и большинство футболистов, не успел уйти в раздевалку.

FA и полиция поговорили и с Виейра, и с тем болельщиком, не став применять индивидуальных санкций, однако «Эвертону» как клубу все-таки придется ответить за недостаточные меры безопасности.

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