"Эвертон" назвал имя и.о. главного тренера на ближайшие матчи

Шотландец Данкан Фергюсон назначен исполняющим обязанности главного тренера английского футбольного клуба "Эвертон" на предстоящие матчи команды.

Шотландец Данкан Фергюсон назначен исполняющим обязанности главного тренера английского футбольного клуба "Эвертон" на предстоящие матчи команды.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба "Эвертона".

Ранее с поста главного тренера в отставку был отправлен испанец Рафаэль Бенитес. Помогать Фергюсону на посту главного тренера будут Джон Эббрел и Лейтон Бейнс, а также тренер вратарей Алан Келли. Фергюсон второй раз становится исполняющим обязанности главного тренера "Эвертона" - в 2019 году шотландец провел с клубом три матча, в которых набрал 5 очков.

"Эвертон" занимает 16-е место в таблице чемпионата Англии, набрав 19 очков в 19 матчах. В последних четырех играх команда набрала одно очко. Следующий матч клуба состоится 22 января против "Астон Виллы".