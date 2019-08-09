​«Эвертон» купил Айуоби у «Арсенала» за 40 млн фунт

«Эвертон» на официальном сайте объявил о приобретении у «Арсенала» вингера Алекса Айуоби.

Как сообщает Report, 23-летний нигериец подписал с «ирисками» пятилетний контракт.

По информации английских СМИ, трансфер Айуоби обошёлся клубу из Ливерпуля в £ 40 млн ( 43,4 млн евро).

Алекс - воспитанник «Арсенала». За основную команду «канониров» вингер выступал с 2015 по 2019 год. В сезоне-2018/19 футболист на клубном уровне забил 6 мячей и отдал 9 результативных передач в 51 матче во всех турнирах.