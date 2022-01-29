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«Эвертон» договорился с Лэмпардом

«Эвертон» договорился с Лэмпардом Новым главным тренером «Эвертона» станет английский специалист Фрэнк Лэмпард.
Футбол
29 января 2022 г. 06:36
«Эвертон» договорился с Лэмпардом

Новым главным тренером «Эвертона» станет английский специалист Фрэнк Лэмпард.

Как передает Report, по информации журналиста Фабрицио Романо, клуб договорился с 43-летним англичанином о контракте.

Решение о назначении Лэмпарда было принято в пятницу, 28 января, после переговоров со всеми кандидатами, в число которых кроме Лэмпарда входиили Витор Перейра и Дункан Фергюсон.

Напомним, что 16 января «Эвертон» объявил об увольнении Рафаэля Бенитеса с поста главного тренера. 61-летний испанец работал с командой с июля 2021 года.

Отметим, что в этом сезоне «Эвертон» сыграл в 20 матчей в АПЛ и набрал 19 очков. «Ириски» занимают 16-е место в турнирной таблице.

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Версия на азербайджанском языке KİV: "Lempard "Everton"a başçılıq edəcək"

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