​Этой ночью сборная Украины прибыла в Баку для участия в Чемпионате Европы

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Сборная Украины U-17 прибыла в Баку для участия в Чемпионате Европы.
Главный тренер сборной Александр Петраков ответил на вопросы Report в аэропорту.
- Как прошли учебно-тренировочные сборы в Анталье?
- Хорошо прошли. Мы остались довольны сборами. Была одна игра с "Антальяспор" и мы ее выиграли со счетом 1:0.
- Как мы знаем, в Баку у вас состоится закрытый для прессы матч со сборной Азербайджана...
- Какой матч? Я ничего не знаю об этом матче.
- В целом, что вы ожидаете от Чемпионата Европы?
- Это праздник футбола для каждого тренера.
- Что вы думаете о соперниках?
- В этом возрасте шансы равны у всех команд. Все попавшие сюда 16 команд хорошие.
- Какие команды вы считаете фаворитами?
- Я не буду называть фаворитов, если откровенно.
- Есть ли в вашей команде игрок, который в будущем может стать звездой как Руни или Погба?
- Я выделять никого не буду, особенно в этом возрасте. Мы сильны всей командой.
- Какая у вас задача на чемпионате?
- Хорошо играть. Радовать украинских болельщиков.
Отметим, что Чемпионат Европы среди футболистов до 17 лет в Баку пройдет с 5 по 21 мая.
Rövşən ƏhlimanoğluАвтор новости
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