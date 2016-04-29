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    ​Этой ночью сборная Украины прибыла в Баку для участия в Чемпионате Европы

    Главный тренер сборной Александр Петраков ответил на вопросы

    Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Сборная Украины U-17 прибыла в Баку для участия в Чемпионате Европы.

    Главный тренер сборной Александр Петраков ответил на вопросы Report в аэропорту.

    - Как прошли учебно-тренировочные сборы в Анталье?

    - Хорошо прошли. Мы остались довольны сборами. Была одна игра с "Антальяспор" и мы ее выиграли со счетом 1:0.

    - Как мы знаем, в Баку у вас состоится закрытый для прессы матч со сборной Азербайджана...

    Какой матч? Я ничего не знаю об этом матче.

    - В целом, что вы ожидаете от Чемпионата Европы?

    - Это праздник футбола для каждого тренера.

    - Что вы думаете о соперниках?

    - В этом возрасте шансы равны у всех команд. Все попавшие сюда 16 команд хорошие.

    - Какие команды вы считаете фаворитами?

    - Я не буду называть фаворитов, если откровенно.

    - Есть ли в вашей команде игрок, который в будущем может стать звездой как Руни или Погба?

    - Я выделять никого не буду, особенно в этом возрасте. Мы сильны всей командой.

    - Какая у вас задача на чемпионате?

    - Хорошо играть. Радовать украинских болельщиков.

    Отметим, что Чемпионат Европы среди футболистов до 17 лет в Баку пройдет с 5 по 21 мая. 

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