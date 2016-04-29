​Этой ночью сборная Украины прибыла в Баку для участия в Чемпионате Европы

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Сборная Украины U-17 прибыла в Баку для участия в Чемпионате Европы.

Главный тренер сборной Александр Петраков ответил на вопросы Report в аэропорту.

- Как прошли учебно-тренировочные сборы в Анталье?

- Хорошо прошли. Мы остались довольны сборами. Была одна игра с "Антальяспор" и мы ее выиграли со счетом 1:0.

- Как мы знаем, в Баку у вас состоится закрытый для прессы матч со сборной Азербайджана...

- Какой матч? Я ничего не знаю об этом матче.

- В целом, что вы ожидаете от Чемпионата Европы?

- Это праздник футбола для каждого тренера.

- Что вы думаете о соперниках?

- В этом возрасте шансы равны у всех команд. Все попавшие сюда 16 команд хорошие.

- Какие команды вы считаете фаворитами?

- Я не буду называть фаворитов, если откровенно.

- Есть ли в вашей команде игрок, который в будущем может стать звездой как Руни или Погба?

- Я выделять никого не буду, особенно в этом возрасте. Мы сильны всей командой.

- Какая у вас задача на чемпионате?

- Хорошо играть. Радовать украинских болельщиков.

Отметим, что Чемпионат Европы среди футболистов до 17 лет в Баку пройдет с 5 по 21 мая.