Есть клубы, готовые заплатить 180 млн евро за Криштиану Роналду

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Некоторые европейские клубы начали проявлять интерес к футболисту испанского клуба "Реал Мадрид" Криштиану Роналду.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт "A Bola", среди них "Манчестер Юнайтед", ПСЖ и "Монако".

Источник сообщает, что клубы Англии и Франции готовы заплатить 180 миллионов евро за нападающего сборной Португалии. Сообщается, что представители Китая в демонстрации великодушия никак не отстают от них.

Но получить Роналду будет нелегко, поскольку президент "Реал Мадрида" Флорентино Перес отказался продавать 32-летнего форварда даже за 200 миллионов евро.

Отметим, что у Криштиану Роналду контракт с "королевским клубом" до лета 2021 года.