Азербайджанские футболисты, участвовавшие в Евро-2016: Где они сейчас? - ИССЛЕДОВАНИЕ

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Испанский "Реал Мадрид" совершил трансфер футболиста, отличившегося три года назад в Баку на чемпионате Европе и заплатил за него английскому клубу "Манчестер Сити" 15 млн евро.

Report провел исследование относительно того, форму каких клубов носят и когда в последний раз были приглашены в сборную игроки, выступившие в 2016 году на чемпионате Европы в Баку.

Три года назад главный тренер Тебриз Гасанов снес в заказной список имена 20 игроков для чемпионата. За прошедший период 13 из этих игроков сменили клубы, выросло количество легионеров. С переходом Набиева из "Габалы" в чешский "Славия" количество играющих вне страны футболистов достигло 8. Остальные семеро легионеров по-прежнему играют в клубах Германии и Турции.

Атлам, Сейлигли и Гюлер все еще играют в "Бешикташе". Первые два защитника были приглашены главным тренером Шенолом Гюнешем на сборы сборной в Анталии. Их вызвали в сборную Азербайджана после чемпионата Европы.

Выступающий за команду U-21 "Бешикташ" Гюлер принял участие на сборах команды U-19 в сентябре 2017 года.

Каракаш и Оксуз сменили "Трабзонспор" на "1461 Трабзон". Первый в последний раз был замечен на турнире в память Валентина Гранаткина в Санкт-Петербурге в январе 2017 года. Второй, нападающий, был вызван в команду для предварительного отборочного этапа чемпионата Европы в октябре того же года.

Не сидели "смирно" и прибывшие в сборную из Германии. Полузащитник Барыш Экинджиер перешел из "Ротум-Вейс Эссен" к представителю второй Бундеслиги "Бохум". Полузащитник Махмудов по возвращении из "Лейпцига" в "Айнтрахт" отправился в выступающий в региональной лиге "Франкфурт".

Экинджиер выступил в игре отборочного турнира против Норвегии в чемпионата Европы U-21 в октябре прошлого года. Махмудов вошел в состав сборной U-19, прошедшей в отборочный раунд чемпионата Европы два месяца назад.

Из "четверки" вызванных из "Нефтчи" Ибрагимова, Асадова, Мехтиева и Газиева двое сменили клубы. Полузащитник Асадов - в основном составе дебютанта Премьер-лиги клуба "Сабах". Нападающий Газиев ушел к представителю первого Дивизиона - МОИК.

Газиев и вратарь Ибрагимов два месяца назад одели форму U-21 в товарищеском матче против Боснии и Герцеговины. Асадов и полузащитник Мехтиев были приглашены в состав для отборочного тура чемпионата Европы в октябре 2017 года.

Ахмедов, Мухтарлы и Гасымов больше не являются игроками "Кешля".

Полузащитник Мухтарлы в мае прошлого года принял участие на сборах команды U-20 в Баку, нападающий Гасымов - в германских сборах U-19 в сентябре 2017 года. Боковой полузащитник Ахмедов вышел на поле в команде U-21 в товарищеском матче против Боснии и Герцеговины в ноябре прошлого года.

Защитники "Хазар-Лянкяран" Гасанов и Гадирзаде выступают соответственно в командах первого Дивизиона "Карабах-2" и МОИК.

Защитник Гараев, который принимал участие в товарищеском матче с Боснией и Герцеговиной в ноябре прошлого года, играет теперь не в "Сумгайыте", а в "Нефтчи-2".

Попов в настоящее время является одним из запасных вратарей "Габалы". Гусейнов же защищает честь "Карабаха-2".

Отметим, что попавшая в группу "А" на чемпионате Европы сборная Азербайджана пропустила от Португалии 5 безответных мячей, а затем сыграла с Бельгией вничью - 1: 1. Обыгравшая в последнем матче Шотландию одним голом сборная в итоге заняла третье место с 4-мя очками и не смогла выйти в 1/4 финала. Победителем соревнования стала Португалия, которая в финале обыграла Испанию.