​Если Мане перейдет в "Реал", то "Ливерпуль" может приобрести Мбаппе

Килиан Мбаппе https://report.az/storage/news/bd54f166b4de3f62b1d98eb632db4c17/18222366-43dd-42ef-8840-7b43c3362930_292.jpg

"Ливерпуль" может включиться в борьбу за нападающего "Пари Сен Жермен" Килиана Мбаппе.

Как передает Report со ссылкой на The Sun, "Ливерпуль" начнет переговоры с Мбаппе в том случае, если сенегальский форвард мерсисайдцев Садио Мане в летнее трансферное окно перейдет в мадридский "Реал". Ранее сообщалось, что Мане стал главной трансферной целью "Королевского клуба".

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Мане провел за "Ливерпуль" 26 матчей, в которых забил 14 голов и сделал 7 результативных передач. Также на его счету 2 гола в 8 играх Лиги чемпионов.

Мбаппе в свою очередь провел 20 матчей в рамках чемпионата Франции, в которых забил 18 голов и сделал 5 результативных передач. Также на его счету 5 голов в 7 матчах в Лиге чемпионов. Его нынешнее соглашение с парижанами рассчитано до лета 2022 года.