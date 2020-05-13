​Еще одна страна возобновляет футбольный сезон

Сезон-2019/2020 в чемпионате Чехии возобновится 23 мая.

Как передает Report, об этом сообщает официальный твиттер турнира. Клубам осталось провести по 6-7 матчей.

Первым матчем после возобновления сезона, который был приостановлен из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет встреча "Теплице" и "Слована".

После 24 туров лидером чемпионата Чехии является "Славия", которая набрала 58 очков. Второе место занимает "Виктория Пльзень" (50), на третьем идет "Яблонец" (40).

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, в мире зафиксировано более 4,3 млн случаев заражения коронавирусом.