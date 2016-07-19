Еще один российский клуб расстался с азербайджанским футболистом

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Российский клуб "Крылья советов" расстался с азербайджанским футболистом Эмином Махмудовым.

Как сообщает Report, на официальной странице клуба в twitter объявлено, что 24-летний полузащитник покинул самарский клуб.

Генеральный директор ФК Виталий Шашков заявил ТАСС о том, что контракт с Махмудовым будет прерван по обоюдному согласию: "Эмину не будет сделана никакая выплата. Он хочет проверить себя в другом клубе, а мы хотим укрепить эту позицию. Наш клуб не имеет личных замечаний к Махмудову. Он хороший футболист и прекрасный человек".

Махмудов перешел в "Крылья советов" из московского "Спартака" в 2013 году. Прошлый сезон футболист провел в "Мордовии" на арендной основе.

Отметим, что недавно еще один азербайджанский футболист Рамиль Шейдаев покинул "Зенит" и заключил контракт с турецким "Трабзонспор". После чего он обратился в АФФА и выразил желание играть в азербайджанской национальной сборной.