Еще один известный футболист возвращается в "Милан"

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Бывший футболист итальянского "Милана" Кака возвращается в команду.

Как сообщает Report со ссылкой на "A Bola", 36-летнего земляка пригласил в клуб бразильский гендиректор миланцев Леонардо.

Отметим, что Кака выступал в "Милане" в 2003-2009 и 2013-2014 годах. В составе итальянского клуба он становился победителем Лиги чемпионов и Супер кубка УЕФА. Ранее бывший футболист "Милана" Паоло Мальдини был назначен техническим директором клуба.