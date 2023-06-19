О нас

Еще один известный футболист близок к переходу в клуб из Саудовской Аравии

Еще один известный футболист близок к переходу в клуб из Саудовской Аравии Защитник «Челси» Калиду Кулибали может стать игроком «Аль-Хиляля» из Саудовской Аравии.
Футбол
19 июня 2023 г. 00:41
Еще один известный футболист близок к переходу в клуб из Саудовской Аравии

Защитник "Челси" Калиду Кулибали может стать игроком "Аль-Хиляля" из Саудовской Аравии.

Как передает Report, об этом сообщает журналист Маттео Моретто в Twitter.

По информации источника, Кулибали ведет переговоры с клубом. Следующие несколько дней будут ключевыми в диалоге между сторонами.

Сенегальскому защитнику 31 год. В минувшем сезоне он принял участие в 32 встречах, в которых ему удалось забить два мяча. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Кулибали составляет €25 млн. Контракт защитника с лондонским клубом рассчитан до 2026 года. Ранее игрок выступал за итальянский "Наполи", бельгийский "Генк" и французский "Метц".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Искусственный интеллект, медицинская кислородная станция, два операционных блока
ФотоИскусственный интеллект, медицинская кислородная станция, два операционных блока
17 июня 2023 г. 16:51
Замминистра: В этом году в Азербайджане зафиксировано наибольшее количество паводков за последние 57 лет
Замминистра: В этом году в Азербайджане зафиксировано наибольшее количество паводков за последние 57 лет
16 июня 2023 г. 20:08
Путешественник из Аргентины: Разрушения в Карабахе вызывают чувство глубокой печали
Путешественник из Аргентины: Разрушения в Карабахе вызывают чувство глубокой печали
14 июня 2023 г. 11:40
Ливийский блогер: Очень больно видеть все разрушения в Карабахе
Ливийский блогер: Очень больно видеть все разрушения в Карабахе
14 июня 2023 г. 10:58
Юсиф Абдуллаев: Азербайджан возрождает географический и товарный знак Агдам
Юсиф Абдуллаев: Азербайджан возрождает географический и товарный знак "Агдам"
13 июня 2023 г. 16:05
Глава Института стратегического мышления: Сотрудничество между Азербайджаном и Турцией многогранное
Глава Института стратегического мышления: Сотрудничество между Азербайджаном и Турцией многогранное
13 июня 2023 г. 11:40
Посол: Румыния готова делиться опытом с Азербайджаном в сфере ВИЭ
Посол: Румыния готова делиться опытом с Азербайджаном в сфере ВИЭ
12 июня 2023 г. 16:44
Шахин Мустафаев: Предусмотрено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыван с западными районами Азербайджана
Шахин Мустафаев: Предусмотрено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыван с западными районами Азербайджана
10 июня 2023 г. 11:18
МИД Словакии: Поддерживаем поставки азербайджанского газа на европейские рынки
МИД Словакии: Поддерживаем поставки азербайджанского газа на европейские рынки
9 июня 2023 г. 10:55
Будут определены новые правила касательно деятельности такси, пассажирских и грузоперевозок
Будут определены новые правила касательно деятельности такси, пассажирских и грузоперевозок
8 июня 2023 г. 16:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi