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Еще один футболист в Германии заразился коронавирусом

​Еще один футболист в Германии заразился коронавирусом

В "Айнтрахте" сообщили о первом случае заражения коронавирусом, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

По информации, после того как один из игроков пожаловался на недомогание и типичные симптомы болезни, был проведен тест. Он дал положительный результат. 

"Вся команда, а также персонал и некоторые сотрудники клуба скоро пройдут тестирование и также отправятся на обязательный 14-дневный карантин", - говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

На сегодняшний день в Европе подтверждено 23 случая заболевания коронавирусом среди футболистов. 

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