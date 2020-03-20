​Еще один футболист в Германии заразился коронавирусом

В "Айнтрахте" сообщили о первом случае заражения коронавирусом, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

По информации, после того как один из игроков пожаловался на недомогание и типичные симптомы болезни, был проведен тест. Он дал положительный результат.

"Вся команда, а также персонал и некоторые сотрудники клуба скоро пройдут тестирование и также отправятся на обязательный 14-дневный карантин", - говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

На сегодняшний день в Европе подтверждено 23 случая заболевания коронавирусом среди футболистов.