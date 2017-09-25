Еще один футболист "Ромы" не приедет в Баку из-за травмы

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Итальянская команда "Рома" в преддверии матча с "Карабахом" в рамках второго тура Лиги чемпионов столкнулась с очередной потерей. Как сообщает Report, полузащитник Диего Перотти получил травму во время встречи с "Удинезе" в рамках VI тура серии А.

Он выложил на личной странице в "Инстаграм" фото раненой ноги. Также под вопросом участие 1 октября в выездном матче с "Миланом" 29-летнего аргентинца, который не приедет в Баку.

Ранее было объявлено, что Патрик Шикин из-за травмы пропустит матч с "Карабахом" и игру между сборными Азербайджана и Чехии 5 октября.

Отметим, что назначенный на 27 сентября мачт между "Карабахом" и "Ромой" начнется в 20:00 на Бакинском олимпийском стадионе.