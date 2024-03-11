Еще один азербайджанский боксер одержал победу над представителем Армении

Азербайджанский боксер Сархан Алиев вышел на очередной поединок в рамках I Всемирного квалификационного олимпийского турнира в итальянском городе Бусто-Арсицио.

Азербайджанский боксер Сархан Алиев вышел на очередной поединок в рамках I Всемирного квалификационного олимпийского турнира в итальянском городе Бусто-Арсицио.

Как сообщает Report, выступающий в весовой категории 71 кг призер чемпионата мира в 1/8 финала одержал убедительную победу над представителем Армении Гургеном Мадояном - 3:2 (28:29, 28:29, 29:28, 29:28, 30:27).

Эта победа обеспечила Сархану Алиеву выход в 1/4 финала. В случае победы в 1/4 финала, Алиев получит лицензию на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже. Соперником азербайджанского боксера станет представитель Казахстана Асланбек Шымбергенов.

Поединки в 1/4 финала пройдут сегодня.