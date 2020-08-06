Еще две команды вышли в четвертьфинал Лиги Европы

Завершились первые матчи игрового дня 1/8 финала Лиги Европы. В четвертьфинал вышли "Байер" и "Севилья"

Завершились первые матчи игрового дня 1/8 финала Лиги Европы. В четвертьфинал вышли "Байер" и "Севилья".

Как передает Report, "Байер" в Леверкузене со счетом 1:0 обыграл "Глазго Рйнджерс". Первый матч закончился со счетом 3:1 в пользу немцев. В четвертьфинале "Байер" сыграет с "Интером".

"Байер" – "Глазго Рейнджерс" – 1:0

Гол: Дьяби, 51

В параллельном матче "Севилья" со счетом 2:0 обыграла "Рому". Матч прошел в Дуйсбурге. "Севилья" вышла в следующий раунд из-за изменения формата – двухмачтовое противостояние сократили до одной игры, первую встречу в марте отменили из-за пандемии COVID-19. В четвертьфинале "Рома" сыграет с победителем матча "Вулверхэмптон" – "Олимпиакос" (первая игра – 1:1).

"Севилья" – "Рома" – 2:0

Голы: Регилон, 22; Эн-Несири, 44

Удаления: Манчини, 90+10

В 22:00 стартуют матчи "Вулверхэмптон" – "Олимпиакос" и "Базель" – "Айнтрахт" (первый матч – 3:0).

5 июля прошли другие матчи 1/8 финала Лиги Европы: "Шахтер" – "Вольфсбург" – 3:0, "Копенгаген" – "Истамбул Башакшехир" – 3:0, "Манчестер Юнайтед" – ЛАСК – 2:1, "Интер" – "Хетафе" – 2:0.