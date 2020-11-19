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Еще два футболиста сборной Уругвая заразились коронавирусом

Еще два футболиста сборной Уругвая заразились коронавирусом Игроки сборной Уругвая по футболу Алексис Ролин и Диего Росси заразились коронавирусом.
Футбол
19 ноября 2020 г. 04:58
Еще два футболиста сборной Уругвая заразились коронавирусом

Игроки сборной Уругвая по футболу Алексис Ролин и Диего Росси заразились коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба Уругвайской ассоциации футбола (AUF).

"Ассоциация сообщает, что у игроков Алексиса Ролина и Диего Росси, а также членов делегации Альберто Пана, Хорхе Рея, Ричарда Лопеса, Виктора Бритеса, Эмилиано Агирре выявлен COVID-19", - говорится в сообщении.

По данным AUF, все заболевшие чувствуют себя нормально.

Ранее коронавирусом заразились нападающий сборной Уругвая Луис Суарес и вратарь Родриго Муньос, а также пресс-атташе команды Матиас Фараль.

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