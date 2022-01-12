Еще 3 азербайджанских футбольных клуба отправились на сборы в Анталию

Сегодня утром еще 3 азербайджанских футбольных клуба отправились на зимние тренировочные сборы в Анталию, Турция.

Сегодня утром еще 3 азербайджанских футбольных клуба отправились на зимние тренировочные сборы в Анталию, Турция.

По сообщению Report, это клубы "Карабах", "Сумгайыт" и "Сабах".

14 января агдамский клуб встретится с "Газ Метаном"(Румыния), 21 января - с клубом "Шленск Вроцлав" (Польша), а 25 января - с "Вислой Краков " (Польша). Еще две встречи запланированы на 21 и 25 января. Утром команда встретится с сербским "Бацка Топола" и словацким "Татраном".

15 января "Сабах" встретится с клубом "Пакш" (Венгрия), а 25 января - с "Младостью" (Сербия).

16 января "Сумгайыт" проведет встречу с клубом "Уйпешт" (Венгрия).

"Карабах" и "Сабах" завершат сборы 26 января, а "Сумгайыт" - 23 января.

До этого на сборы в Анталию отправились "Зиря" и "Нефтчи".