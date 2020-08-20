Еще 11 команд прошли во второй отборочный раунд ЛЧ

Сегодня состоялись матчи первого квалификационного раунда Лиги Чемпионов УЕФА.
Как передает Report, таким образом определился соперник азербайджанского "Карабаха" во втором раунде – молдавский "Шериф".
Наряду с "Шерифом", во второй квалификационный раунд прошли еще 10 команд. Проигравшие продолжат борьбу в Лиге Европы.
"Арарат-Армения" (Армения) - "Омония" (Кипр) 0:1 (д.в.)
Гол: Тьяго Сантос 94
"Мольде" (Норвегия) – КуПС (Финляндия) 5:0
Голы: Эрик Хестад 26, Магнус Эйкрем 37, Оги Омоюанфо 69, Маркус Педерсен 90+1, Эрлинг Худжон 90+3
"Ференцварош" (Венгрия) - "Юргорден" (Швеция) 2:0
Голы: Токмак Нгуен 33, Токмак Нгуен 62
"Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - "Рига" (Латвия) 2:0
Голы: Ник Блэкман 58, Ник Блэкман 88
"Целе" (Словения) - "Дандолк" (Ирландия) 3:0
Голы: Лука Керин 43, Дарио Визингер 89, Филипп Дангубич 90+5
"Динамо" (Тбилиси, Грузия) - "Тирана" (Албания) 0:2
Голы: Агустин Тораса 45+4, Марсель Исмайгечи 88
"Флора" (Эстония) - "Судува" (Литва) 1:1; пен. 2:4
Голы: Рауно Саппинен 49, Михрет Топчагич 78 (пен.)
"Будучность" (Черногория) - "Лудогорец" (Болгария) 1:3
Голы: Игорь Кукович 31 - Иньиго Марин 12, Мавис Чибота 25, Каули 90+3
"Шериф" (Молдова) - "Фола" (Люксембург) 2:0
Голы: Анатоль Абанг 36, Андрей Лукич 81
"Коннас Кей" (Уэльс) - "Сараево" (Босния и Герцеговина) 0:2
Голы: Бенжамин Татар 16, Бенжамин Татар 65
"Флориана" (Мальта) - "Клуж" (Румыния) 0:2
Голы: Майк Цестор 53, Кетелин Голофка 90+7
Отметим, что в первый игровой день, помимо "Карабаха", в следующий этап еврокубка пробились польская "Легия", белорусское "Динамо Брест", шотландский "Селтик" и сербская "Црвена Звезда".