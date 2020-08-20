Еще 11 команд прошли во второй отборочный раунд ЛЧ

Сегодня состоялись матчи первого квалификационного раунда Лиги Чемпионов УЕФА

Сегодня состоялись матчи первого квалификационного раунда Лиги Чемпионов УЕФА.

Как передает Report, таким образом определился соперник азербайджанского "Карабаха" во втором раунде – молдавский "Шериф".

Наряду с "Шерифом", во второй квалификационный раунд прошли еще 10 команд. Проигравшие продолжат борьбу в Лиге Европы.

"Арарат-Армения" (Армения) - "Омония" (Кипр) 0:1 (д.в.)

Гол: Тьяго Сантос 94

"Мольде" (Норвегия) – КуПС (Финляндия) 5:0

Голы: Эрик Хестад 26, Магнус Эйкрем 37, Оги Омоюанфо 69, Маркус Педерсен 90+1, Эрлинг Худжон 90+3

"Ференцварош" (Венгрия) - "Юргорден" (Швеция) 2:0

Голы: Токмак Нгуен 33, Токмак Нгуен 62

"Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - "Рига" (Латвия) 2:0

Голы: Ник Блэкман 58, Ник Блэкман 88

"Целе" (Словения) - "Дандолк" (Ирландия) 3:0

Голы: Лука Керин 43, Дарио Визингер 89, Филипп Дангубич 90+5

"Динамо" (Тбилиси, Грузия) - "Тирана" (Албания) 0:2

Голы: Агустин Тораса 45+4, Марсель Исмайгечи 88

"Флора" (Эстония) - "Судува" (Литва) 1:1; пен. 2:4

Голы: Рауно Саппинен 49, Михрет Топчагич 78 (пен.)

"Будучность" (Черногория) - "Лудогорец" (Болгария) 1:3

Голы: Игорь Кукович 31 - Иньиго Марин 12, Мавис Чибота 25, Каули 90+3

"Шериф" (Молдова) - "Фола" (Люксембург) 2:0

Голы: Анатоль Абанг 36, Андрей Лукич 81

"Коннас Кей" (Уэльс) - "Сараево" (Босния и Герцеговина) 0:2

Голы: Бенжамин Татар 16, Бенжамин Татар 65

"Флориана" (Мальта) - "Клуж" (Румыния) 0:2

Голы: Майк Цестор 53, Кетелин Голофка 90+7

Отметим, что в первый игровой день, помимо "Карабаха", в следующий этап еврокубка пробились польская "Легия", белорусское "Динамо Брест", шотландский "Селтик" и сербская "Црвена Звезда".