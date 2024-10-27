Эрве Ренар снова возглавил сборную Саудовской Аравии

Французский специалист Эрве Ренар вновь стал главным тренером сборной Саудовской Аравии по футболу, сменив на этом посту Роберто Манчини.

Французский специалист Эрве Ренар вновь стал главным тренером сборной Саудовской Аравии по футболу, сменив на этом посту Роберто Манчини.

Как передает Report, ранее Ренар работал в должности главного тренера сборной Саудовской Аравии с 2019 по 2023 год.

Под руководством наставника команде удалось выйти на ЧМ-2022.

Помимо Саудовской Аравии, Ренар тренировал сборные Ганы, Замбии, Анголы, Кот-д’Ивуара и Марокко. С Замбией наставник выиграл Кубок африканских наций в 2012 году, а с Кот-д’Ивуаром - в 2015-м.