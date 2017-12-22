Эрнесто Вальверде: Турнирная таблица не имеет никакого значения в таких играх

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ "Мы не являемся фаворитами. Турнирная таблица не имеет никакого значения в таких играх. Соперник очень хорош, и мы должны быть максимально сконцентрированы и готовы".

Как сообщает Report, главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от матча 17-го тура Ла Лиги с "Реал Мадридом". 53-летний специалист отметил, что завтра они выйдут на важный и тяжелый матч. Однако он сказал, что они едут в Мадрид за победой: "Знаем, что будет тяжело, но мы едем побеждать. Мы хотим подтвердить, что находимся в хорошей форме и показать хороший футбол".

Отметим, что матч "Реал" - "Барселона" состоится 23 декабря на "Сантьяго Бернабеу". Начало – в 15:00 по бакинскому времени. В преддверии матча "Барселона", набрав 42 очка, лидирует в Ла Лиге, опережая идущий четвёртым "Реал" на 11 пунктов.