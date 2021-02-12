О нас
Report Georgia
Аудио новости

Эрнан Креспо стал новым главным тренером "Сан-Паулу"

Эрнан Креспо стал новым главным тренером "Сан-Паулу" Аргентинский специалист Эрнан Креспо стал новым главным тренером бразильского "Сан-Паулу"
Футбол
12 февраля 2021 г. 23:54
Эрнан Креспо стал новым главным тренером Сан-Паулу
Эрнан Креспо

Аргентинский специалист Эрнан Креспо стал новым главным тренером бразильского "Сан-Паулу".

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба клуба.

Ранее бывший нападающий сборной Аргентины тренировал клуб "Дефенса и Хустисия". 9 февраля специалист заявил о завершении сотрудничества с командой. В минувшем розыгрыше аргентинской Примеры команда не сумела выйти в плей-офф, заняв последнее, четвёртое место в группе с "Колоном", "Индепендьенте" и "Сентраль Кордова".

Креспо является воспитанником "Ривер Плейт". В ходе своей карьеры также выступал за такие клубы, как "Парма", "Лацио", "Интер", "Челси", "Милан" и "Дженоа". Эрнан - обладатель 17 трофеев, среди которых Кубок Либертадорес, Кубок УЕФА и победы в чемпионатах Англии и Италии. В 2015 году экс-форвард возглавил итальянский клуб "Модена", который покинул уже спустя год. В декабре 2018-го Креспо стал тренером "Банфилда", а в январе 2020-го возглавил "Дефенса и Хустисия".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Kresponun yeni klubu açıqlandı

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Шурин Али Гасанова уволен из МВД
Шурин Али Гасанова уволен из МВД
12 февраля 2021 г. 15:13
Назначен новый пресс-секретарь Милли Меджлиса
Назначен новый пресс-секретарь Милли Меджлиса
12 февраля 2021 г. 11:01
Гендиректор ЦБА: Страховым компаниям не нужно считать выплаты потерей дохода
Гендиректор ЦБА: Страховым компаниям не нужно считать выплаты потерей дохода
11 февраля 2021 г. 15:52
Курячий: Пример Азербайджана произвел сильное впечатление на граждан Украины
Курячий: Пример Азербайджана произвел сильное впечатление на граждан Украины
10 февраля 2021 г. 11:14
В Азербайджане в 2020 году 48 человек погибли в результате несчастных случаев на производстве
В Азербайджане в 2020 году 48 человек погибли в результате несчастных случаев на производстве
9 февраля 2021 г. 14:47
Киев предложил Баку сотрудничество по созданию трансграничной номинации в ЮНЕСКО
Киев предложил Баку сотрудничество по созданию трансграничной номинации в ЮНЕСКО
9 февраля 2021 г. 12:13
Замминистра: Украина осуждает факты разрушения памятников культуры в Карабахе
Замминистра: Украина осуждает факты разрушения памятников культуры в Карабахе
9 февраля 2021 г. 10:05
В Азербайджане началась вакцинация полицейских
В Азербайджане началась вакцинация полицейских
8 февраля 2021 г. 14:55
В ряде университетов Азербайджана занятия не возобновятся
В ряде университетов Азербайджана занятия не возобновятся
8 февраля 2021 г. 14:24
Директор центра Службы ASAN в руководстве AzInTelecom
Директор центра Службы ASAN в руководстве AzInTelecom
8 февраля 2021 г. 11:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi