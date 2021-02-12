Эрнан Креспо стал новым главным тренером "Сан-Паулу"

Аргентинский специалист Эрнан Креспо стал новым главным тренером бразильского "Сан-Паулу"

Аргентинский специалист Эрнан Креспо стал новым главным тренером бразильского "Сан-Паулу".

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба клуба.

Ранее бывший нападающий сборной Аргентины тренировал клуб "Дефенса и Хустисия". 9 февраля специалист заявил о завершении сотрудничества с командой. В минувшем розыгрыше аргентинской Примеры команда не сумела выйти в плей-офф, заняв последнее, четвёртое место в группе с "Колоном", "Индепендьенте" и "Сентраль Кордова".

Креспо является воспитанником "Ривер Плейт". В ходе своей карьеры также выступал за такие клубы, как "Парма", "Лацио", "Интер", "Челси", "Милан" и "Дженоа". Эрнан - обладатель 17 трофеев, среди которых Кубок Либертадорес, Кубок УЕФА и победы в чемпионатах Англии и Италии. В 2015 году экс-форвард возглавил итальянский клуб "Модена", который покинул уже спустя год. В декабре 2018-го Креспо стал тренером "Банфилда", а в январе 2020-го возглавил "Дефенса и Хустисия".