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Эрлинг Холанн установил бомбардирский рекорд АПЛ всех времен

Эрлинг Холанн установил бомбардирский рекорд АПЛ всех времен Форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанн открыл счёт в выездном матче 11-го тура АПЛ против "Брайтона".
Футбол
10 ноября 2024 г. 13:16
Эрлинг Холанн установил бомбардирский рекорд АПЛ всех времен

Форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанн открыл счёт в выездном матче 11-го тура АПЛ против "Брайтона".

Об этом Report сообщает со ссылкой на зарубежные СМИ.

По итогам вышеупомянутого матча, Холанн быстрее всех в истории забил 75 голов в АПЛ. На это ему понадобилось 77 игр.

Отметим, что в текущем сезоне форвард забил 12 голов в 11 матчах английского чемпионата и возглавляет бомбардирский список лиги.

Напомним, что "Манчестер Сити" вел по ходу матча 1:0, однако в итоге проиграл встречу. Во втором тайме футболисты "Брайтона" забили два мяча, переломив ход матча. Для подопечных Хосепа Гвардиолы это поражение стало четвертым проигранным матчем подряд.

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Версия на азербайджанском языке Erlinq Holann yeni rekorda imza atıb

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