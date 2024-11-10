Эрлинг Холанн установил бомбардирский рекорд АПЛ всех времен

Форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанн открыл счёт в выездном матче 11-го тура АПЛ против "Брайтона".

Форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанн открыл счёт в выездном матче 11-го тура АПЛ против "Брайтона".

Об этом Report сообщает со ссылкой на зарубежные СМИ.

По итогам вышеупомянутого матча, Холанн быстрее всех в истории забил 75 голов в АПЛ. На это ему понадобилось 77 игр.

Отметим, что в текущем сезоне форвард забил 12 голов в 11 матчах английского чемпионата и возглавляет бомбардирский список лиги.

Напомним, что "Манчестер Сити" вел по ходу матча 1:0, однако в итоге проиграл встречу. Во втором тайме футболисты "Брайтона" забили два мяча, переломив ход матча. Для подопечных Хосепа Гвардиолы это поражение стало четвертым проигранным матчем подряд.