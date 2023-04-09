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Эрлинг Холанд забил 200-й гол за карьеру

Эрлинг Холанд забил 200-й гол за карьеру Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд забил 200 голов в 244 матчах за карьеру.
Футбол
9 апреля 2023 г. 11:08
Эрлинг Холанд забил 200-й гол за карьеру

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд забил 200 голов в 244 матчах за карьеру.

Как передает Report, норвежец отметился дублем в игре 30-го тура АПЛ с "Саутгемптоном" (4:1).

Футболист выступал за "Брюне", "Мольде" "Ред Булл Зальцбург", дортмундскую "Боруссию". За английский клуб 22-летний форвард играет с прошлого года.

Это лучший показатель для действующих футболистов, чей возраст не превышает 23 лет. Ближайший преследователь Холанда - Джонатан Дэвид из "Лилля", который к 23 годам забил 114 мячей. На третьем месте 23-летний футболист "Челси" Кай Хаверц - 90 голов.

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Версия на азербайджанском языке Holann yubiley qolunu vurub, rekordçuya yaxınlaşıb

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