Эрлинг Холанд забил 200-й гол за карьеру

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд забил 200 голов в 244 матчах за карьеру.

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд забил 200 голов в 244 матчах за карьеру.

Как передает Report, норвежец отметился дублем в игре 30-го тура АПЛ с "Саутгемптоном" (4:1).

Футболист выступал за "Брюне", "Мольде" "Ред Булл Зальцбург", дортмундскую "Боруссию". За английский клуб 22-летний форвард играет с прошлого года.

Это лучший показатель для действующих футболистов, чей возраст не превышает 23 лет. Ближайший преследователь Холанда - Джонатан Дэвид из "Лилля", который к 23 годам забил 114 мячей. На третьем месте 23-летний футболист "Челси" Кай Хаверц - 90 голов.