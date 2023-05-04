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Эрлинг Холанд установил рекорд по голам за сезон в АПЛ

Эрлинг Холанд установил рекорд по голам за сезон в АПЛ Норвежский нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд отметился забитым мячом в игре с "Вест Хэм Юнайтед" в рамках 28-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Футбол
4 мая 2023 г. 03:37
Эрлинг Холанд установил рекорд по голам за сезон в АПЛ

Норвежский нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд отметился забитым мячом в игре с "Вест Хэм Юнайтед" в рамках 28-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Как передает Report, "горожане" одержали победу со счетом 3:0.

Благодаря этому голу Холанд довел свой лицевой счет в турнире до 35 мячей. Он побил общий рекорд по голам в АПЛ. По 34 мяча было у Энди Коула (в сезоне-1993/94) и Алана Ширера (1994/95) - они забивали в чемпионате с 22 командами, когда играли 42 тура.

После победы над "Вест Хэмом" подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 79 очков в 33 матчах и поднялись на первую строчку в турнирной таблице АПЛ. На втором месте идет "Арсенал" с 78 баллами в 34 играх. Замыкает топ-3 - "Ньюкасл Юнайтед", набравший 65 очков в 33 матчах.

В Лиге чемпионов "Сити" ждет двухматчевое противостояние с мадридским "Реалом" в рамках полуфинала турнира. Первая игра состоится в Манчестере 17 мая.

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